महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम रहे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर बन रही फिल्म पूरी हो चुकी है। इस पर सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट लगाए गए हैं। हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर को बोर्ड की आपत्ति के बावजूद रिलीज कर दिया गया है। इसकी घोषणा शिवसेना सांसद संजय राउत ने की है। संजय राउत ने कहा कि, ‘बाल ठाकरे ने अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दिए। वह जैसे रहे हैं, हम उन्हें वैसे ही सबके सामने ला रहे हैं। जिस पर आपत्ति की कोई जरूरत नहीं है’।

Sanjay Raut, Shiv Sena on Central Board of Film Certification raising objections on ‘Thackeray’ movie: There are cuts but trailer will be released.Balasaheb Thackeray spent more than 50 years in social & political life, we’re depicting him as it is, there’s no need for objections pic.twitter.com/XiHpXArM4s

— ANI (@ANI) December 26, 2018