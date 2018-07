मुंबई: सिंगर मीका सिंह के घर सेंधमारी, चोर ने लाखों की जूलरी उड़ाई

मशहूर सिंगर मीका सिंह ने मुंबई स्थित अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक सिंह के घर से चोर दो लाख रुपए की जूलरी और एक लाख रुपए नकद उड़ा ले गए। सिंह के करीबी द्वारा पुलिस में शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुमनामी की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना बीते रविवार को दोपहर बाद घटी। इसकी जानकारी सिंह के सहयोगी को उस वक्त लगी जब वो घर में पहुंचे। शक है कि चोर दिन में दो बजे के बाद घर में घुसा होगा। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि आरोप एक पियानो आर्टिस्ट है जो पिछले 14 सालों से मीका सिंह के साथ काम कर रहा है।

हालांकि पुलिस ने आरोपी का नाम यह कहकर बताने से इनकार कर दिया कि मामले में अभी जांच चल रही है। वहीं सिंह के आवास के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। खबर के मुताबिक वारदात के वक्त सिंह आवास में एक शख्स के घुसने और बाहर आने की फुटेज सामने आई है। चूंकि सिंह के घर में आने-जाने का समय संदिग्ध रहता है, चोर ने इसी का फायदा उठाकर घर में रखा माल साफ कर दिया। संदिग्ध ने अब मीका सिंह का घर छोड़ दिया है इसलिए अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया है। इसके अलावा स्थानीय और बाहरी इनफॉर्म्स को सतर्क रहने को कहा है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध मूल रूप से दिल्ली का निवासी है। अगर जरुरत पड़ी तो उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम पुलिस टीम को दिल्ली भेजा जाएगा। आरोपी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Mumbai: Singer Mika Singh has lodged a complaint at Oshiwara Police Station reporting a theft of around Rs 3 Lakh, including gold jewellery worth Rs 2 Lakh, which took place at his house yesterday. Police has registered a case and further investigation has started. (file pic) pic.twitter.com/2gHif4qxgY

