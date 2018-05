महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत बुधवार (30 मई) को राज्य में सहयोगी भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने मुंबई की पालघर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं पर धांधली करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर भी निष्पक्ष न रहने के आरोप जड़े और उसे एक राजनीतिक दल की ‘तवायफ’ तक बता दिया। राउत बीते 28 मई को मुंबई की पालघर लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग के बारे में बोल रहे थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने बयान में कहा,”हमारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पालघर उपचुनाव के दौरान पैसे बांटते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग का यही निष्क्रिय रवैया पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल की ‘तवायफ’ की तरह काम कर रहा है।”

भाजपा ने झोंकी थी ताकत: बता दें कि बीते 28 मई को मुंबई की पालघर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। ये सीट भाजपा सांसद चिंतामणि वनगा के निधन के बाद खाली हुई थी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने-सामने हैं। पालघर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए भाजपा ने उत्तर भारतीय नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार विधायकों के साथ प्रचार कर रहीं थीं। जबकि भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी ने भी यहां रोड शो किया था।

Our people caught BJP workers red handed distributing money during Palghar bypoll, but Election Commission did not take any action, if similar inaction is shown by EC all over India, then it means EC is acting like a 'Tawaif'(Mistress) of a political party: Sanjay Raut,Shiv Sena pic.twitter.com/rEcZRQiFhu

— ANI (@ANI) May 30, 2018