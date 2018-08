महाराष्ट्र में पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी रुठी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए 300 से अधिक बैनर और होर्डिंग लगा दिये। ये बैनर और होर्डिंग वैसे ही थे, जैसे किसी कंपनी के प्रचार हो। ये करीब चार किलोमीटर के इलाके में पड़ता है। पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र के निवासी जब शुक्रवार (17 अगस्त) की सुबह उठे तो उन्होंने ऐसे कई पोस्टर लगे देखे जिन पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ‘‘(लड़की का नाम), मैं माफी मांगता हूं’’ और उसके बगल में दिल का निशान भी बना था। ऐसे पोस्टर विशेष तौर पर मुख्य चौराहों पर लगे थे। हालांकि स्थानीय पुलिस को गर्लफ्रेंड को मनाने का लड़के का ये आइडिया पसंद नहीं आया है।

पोस्टर लगाने के आरोपी लड़के 25 साल के बिजनेसमैन निलेश खेदकर का पुलिस ने पता लगा लिया है, और अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इससे पहले वकड पुलिस ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से सम्पर्क करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अवैध होर्डिंग और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले नगर निगम ही देखता है। वकड पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि 17 अगस्त को होर्डिंग के बारे में सूचना मिलने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी गई थी। अधिकारी ने कहा, ‘‘हम उस व्यक्ति के मित्र विलास शिंदे तक पहुंचे जिसने खेदकर की फ्लेक्स होर्डिंग के प्रिंटिंग में मदद की थी। यद्यपि हमने उस खेदकर का भी पता लगा लिया जिसका दिमाग इसके पीछे था।’’ पुलिस अधिकारी के मुताबिक विलास शिंदे ने बताया कि खेदकर माफी मांगना चाहता था और अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद सुलह करना चाहता था और इसलिए उसके दिमाग में यह विचार आया।

“Shivde I am sorry”.

A level of craziness only in India. pic.twitter.com/z94nn4Cvnc

