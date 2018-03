धूं-धूं कर जलने लगी पार्किंग में खड़ी 50 लाख की कार

चंद पलों में ही 50 लाख रुपये जल कर राख हो गए। जी हां, यह खबर आई है पुणे से। यहां पार्किंग में खड़ी 50 लाख रुपये की ऑडी कार चंद ही पलों में जल कर खाक हो गई। पुणे के धायरी इलाके में एक बेसमेंट में खड़ी इस कार के जलने का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। (वीडियो फुटेज आप नीचे देख सकते हैं) दरअसल कार के जलने की पूरी घटना बेसमेंट में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

गंभीर बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद पता चल रहा है कि इस कार को दो लोगों ने जानबूझ कर आग के हवाले कर दिया है। वीडियो में स्कूटी पर सवार दो लोग बेसमेट के अंदर नजर आ रहे हैं। अचानक ही इन दोनों ने बेसमेट में खड़ी ऑडी कार को जला दिया। देखते ही देखते यह कार धूं-धूं कर जलने लगी। 50 लाख रुपये की इस कार को जलाने के बाद ये दोनों शख्स वहां से स्कूटी पर बैठ कर आराम से फरार हो गए। हालांकि इन दोनों युवकों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि जिस बेसमेंट में वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं वहां पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

फिलहाल इन दोनों युवकों की करतूत कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई है। एक गंभीर बात यह भी है कि ऑडी कार के पास में ही खड़ी दो और गाड़ियां मारुति सुजुकी एसएक्स 4 और होंडा सिटी भी इस अगलगी में बुरी तरह जल गईं।फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि इन दोनों युवकों ने इतनी महंगी कार को आग के हवाले क्यों किया।हालांकि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।

देखें वीडियो :

#WATCH Unidentified miscreants set ablaze an Audi car parked inside a society’s garage in Pune’s Dhayari, the two vehicles parked beside the Audi car also caught fire. FIR registered, police investigation underway (29.03.18) pic.twitter.com/4eVvClxYcO

— ANI (@ANI) March 30, 2018