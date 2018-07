महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थानीय निवासियों ने शिव सेना के सांसद चंद्र कांत खैरे के वाहन पर हमला बोल दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सांसद वहां एक समर्थक के अंतिम संस्कार और शवयात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। इस युवक की मौत जल समाधि कार्यक्रम में हिस्सा लेते वक्त हो गई थी। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग करने के लिए आयोजित किया था।

Aurangabad: Locals attacked the vehicle of Shiv Sena MP Chandrakant Khaire when he went to attend funeral of the youth who drowned in Godavari river in the district y’day during ‘jal samadhi agitation held’ for reservation for Maratha community in govt jobs&education.#Maharashtra pic.twitter.com/73uQo6lgc1

— ANI (@ANI) July 24, 2018