बेशक कोरोना की वैक्सीन भारत ने खुद से इजाद कर ली है और मामले भी पहले की तुलना में घटने लगे हैं, लेकिन MUMBAI की मेयर ने सावधान किया है कि जिस तरह से लोग बर्ताव कर रहे हैं, उसमें मुंबई फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है।

BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अब लॉकडाउन का लगना या न लगना लोगों के हाथ में है। उनका कहना था कि देखने में आ रहा है कि लोग कोरोना गाइ़डलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करते समय लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है।

It's a matter of concern. Most people travelling in trains don't wear masks. People must take precautions else we'd head towards another lockdown. Whether lockdown will be implemented again, is in the hands of people: Kishori Pednekar, Mumbai Mayor on surge in COVID cases in city pic.twitter.com/IJgMVUJVJm

