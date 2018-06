महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज के साथ बेपरवाही का मामला सामने आया है। ये मामला नांदेड के अस्पताल का है। जहां पर स्ट्रेचर ना होने की वजह मरीज को बेडशीट पर खींच कर ले जाया गया। हालांकि मरीज को चादर पर घसीट कर ले जाने वाले लोग उसके परिवार वाले ही शख्स ही थे। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटनाक्रम का वीडियो जारी किया है। तुरंत ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है। लोग अस्पताल प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं।

वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हंगामा मच गया है। अस्पताल प्रशासने घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं। सरकारी अस्पताल के डीन डॉ शंकरराव चौहान ने कहा, “घटना के जांच के आदेश दे दिये गये हैं, हालांकि अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक मरीज के रिश्तेदार को अस्पताल में मौजूद स्ट्रेचर की मुफ्त सुविधा के बारे में बताया था, लेकिन रिश्तेदारों ने इस सुविधा का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा।” अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें अबतक इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

#WATCH Relatives of a patient drag her with the help of a bedsheet, allegedly due to unavailability of a stretcher at a Government hospital in Maharashtra’s Nanded. (28.6.18) pic.twitter.com/HM1tXtrlO1

