नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किये जाने के बाद इस पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि सेना का शौर्य हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है पर इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि पूरी मोदी सरकार ही फर्जी है। संजय निरुपम ने कहा, “सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं पूरी मोदी सरकार फर्जी है, और मोदी सबसे बड़े फर्जी आदमी हैं। 2018 में पीएम मोदी मुंबई आते हैं और 1975 के आपातकाल की बात करते हैं लेकिन वे 2018 की बात नहीं करते हैं ।” संजय निरुपम ने नीरव मोदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। संजय निरुपम ने कहा, “वे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर बात नहीं करते हैं, उनके शासन काल में सैनिक मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, और वे इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं।”

Not only #SurgicalStrike, the entire Modi govt is fake & PM Modi is the most fake person. In 2018 PM Modi comes to Mumbai to address on 1975’s Emergency and doesn’t talk about 2018: Sanjay Nirupam, Congress in Mumbai pic.twitter.com/Kk0UjItMoo

— ANI (@ANI) June 28, 2018