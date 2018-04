नक्सलियों को मार जवानों ने किया सपना चौधरी के गाने पर डांस, देखें वीडियो

महाराष्ट्र में चार दशक बाद सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने रविवार (22 अप्रैल, 2018) को गढ़चिरौली जिले में कुछ महिलाओं सहित करीब 16 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में दो उच्च स्तर के कमांडर शामिल थे। एक सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, घने जंगलों में सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अधिकारी ने कहा कि भामरगढ़-इतापल्ली तालुका की सीमा पर बोरिया जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस कमांडो के एक सी-60 दस्ते ने सुबह करीब 7 बजे नक्सल रोधी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत छिपे हुए नक्सलवादियों के अचानक हमले के बाद की गई। पुलिस ने हमले का जवाब गोलीबारी से दिया। यह घमासान पांच घंटों तक सुबह 11 बजे तक जारी रहा। वहीं, बड़ी तादाद में नक्सलियों को मार गिराने के बाद सोशल मीडिया में सुरक्षाकर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियों में गढ़चिरौली के अलग-अलग इलाकों में कामयाब मुठभेड़ के बाद सुरक्षाकर्मी जश्न मना रहे हैं। वीडियो में सुरक्षाकर्मी सपना चौधरी के मशहूर गाने पर डांस कर रहे हैं।

देखें वीडियो-

WATCH: Jawans celebrate after completing two successful encounters at two different locations in Gadchiroli. #Maharashtra pic.twitter.com/pSrSce6pAH

— ANI (@ANI) April 23, 2018