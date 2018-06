महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक महिला ने तानों से तंग आकर जहर देकर अपने ही घरवालों को मार दिया। पुलिस ने तैयार किए गए भोजन में जहर देकर पांच लोगों की हत्या के आरोप में शुक्रवार शाम 28 वर्षीय इस महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रांद्या उर्फ ज्योति सुरेश सुरवासे के परिवार वाले और रिश्तेदार उसके रंग और अच्छा खाना ना पकाने को लेकर ताने मारते रहते थे जिससे परेशान होकर उसने इस जुर्म को अंजाम दिया। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल परासकर ने बताया कि उसने 18 जून को खालापुर तहसील के महाड गांव में एक रिश्तेदार सुभाष माणे की पार्टी के लिए तैयार की गई दाल में कथित तौर पर कीटनाशक दवा मिला थी। दाल खाने के बाद सात से 13 साल की आयु के बीच के चार बच्चे और 53 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों में महिला के दो रिश्तेदार शामिल हैं।

पुलिस फिलहाल मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही आरोपी महिला से कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। जबकि इस घटना के बाद से गांव के लोग काफी गुस्से में हैं। महिला के मुताबिक लोगों के ताने सुनसुनकर वह तनाव में रहने लगी थी। वह हर समय अपने आपको अपमानित महसूस कर रही थी। शुक्रवार को उसके एक रिश्तेदार के घर एक पार्टी का आयोजन किया जाना था। इस पार्टी में दाल बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी।

Raigad: Woman arrested & charged w/attempted murder for mixing pesticide in food served at party hosted by her relative in Mahad village. Police say she confessed to doing it because of family disputes.120 people fell ill & 5 died after eating at the party on Monday. #Maharashtra pic.twitter.com/Cq4NwiBsml

— ANI (@ANI) June 23, 2018