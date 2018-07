प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को रेप की धमकी देना वाला शख्स गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने दबोचा

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को ट्विटर पर धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरीश नाम के इस शख्स को मुंबई पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को ट्विटर पर रेप की धमकी दी थी। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो गृह मंत्रालय ने इसमें दखल दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को इस मामले में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बेहद गंदा ट्वीट कर धमकी दी थी। मंत्रालय ने ट्विटर से भी अकाउंट यूजर एटगिरीशके1605 के बारे में जानकारी देने को कहा है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, “ट्विटर के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को दी गई धमकी के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस से कहा गया है कि पुलिस उस व्यक्ति की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करे। मंत्रालय ने ट्विटर से भी इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी है।” जब इस ट्वीट पर सभी दलों के नेताओ ने गुस्सा जताया तो इस व्यक्ति ने इस ट्वीट को हटा लिया था।

Mumbai Police arrests a man from Ahmedabad, on charges of threatening Congress spokesperson Priyanka Chaturvedi via Twitter. (File pic) pic.twitter.com/ZpZN1b7oAs

I would like to thank @MumbaiPolice , @DelhiPolice , especially @IPSMadhurVerma and @CPDelhi . Also my gratitude to @HMOIndia & @rajnathsingh ji for taking this up.

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 5, 2018