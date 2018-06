इधर मुंबई में एक पुलिस वाले ने महिला के साथ छेड़खानी की। लेकिन इस पुलिसवाले को लोगों ने छेड़खानी करते हुए रंगेहाथों पकड़ लिया और सबक भी सिखा दिया। यह शर्मनाक घटना कल्याण स्टेशन की है। पुलिसवाले की इस करतूत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि प्लेटफॉर्म पर लोग उस वक्त अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यह पुलिसवाला एक महिला के बिल्कुल पीछे बैठा था। उस वक्त महिला पास में ही बैठी एक दूसरी महिला से बातचीत कर रही थी। तभी इस पुलिस वाले ने महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की।

महिला ने तुरंत इसपर प्रतिक्रिया दी। पुलिस वाले की हरकत देख दोनों महिलाएं भड़क उठीं। दोनों महिलाओं ने जैसे ही पुलिस वाले की इस हरकत का विरोध करना शुरू किया। वहां लोग जमा हो गए। तभी एक शख्स ने पुलिस वाले को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह पुलिसवाला लोगों से उलझ गया। इसके बाद तो वहां जुटी भीड़ ने इस पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। मार खाने के बाद पुलिस वाला वहां से जाने लगा। इस दौरान यह पुलिस वाला उन लोगों को धमकी भी दे रहा था। इस पूरे वाकये का वीडियो प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक शख्स ने बनाया। वीडियो में लोग पुलिस वाले को ‘मारो-मारो’ कहते भी सुनाई दे रहे हैं। (वीडियो नीचे देखें)

बाद में लोगों ने पीड़ित महिला से कहा कि वो तुरंत इस मामले में सीआरपीएफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। ताकि वर्दी में घूम रहे ऐसे वहशी दरिंदों को सबक सिखाया जा सके। हालांकि इस मामले में महिला की तरफ से थाने में कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराया गया है लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद मुंबई पुलिस ऐसे पुलिसवाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी।

हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और हर पुलिस वाला इसके जैसा नहीं होता.

