PNB घोटाले पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी, एयरपोर्ट की आधारशिला रख बोले- लटकाना, अटकाना, भटकाना पुरानी सरकारों का स्वभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (18 फरवरी) को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी पूर्व की सरकारों पर बरसे। हालांकि उन्होंने बहुचर्चित PNB घोटाले पर कुछ नहीं कहा। देश में लंबित पड़े प्रोजेक्टस का जिक्र कर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना और भटकाना। पीएम ने कहा कि करीब-करीब 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लटके-अटके और भटके हुए थे। पीएम ने कहा, ” इन प्रोजेक्ट को हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं, उसी में से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम है।” इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उभरती अर्थव्यवस्था में उड्डयन सेक्टर के महत्व को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में 900 हवाई जहाज के ऑर्डर दिये गये हैं। पीएम ने कहा, “आज हमारे देश में लगभग 450 प्लेन्स ऑपरेशन हैं, इसमें सरकारी और निजी विमान भी शामिल हैं, पिछले एक साल में 900 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया है, उड्डयन क्षेत्र भी अपने साथ रोजगार के ज्यादा मौके लाता है।” प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई यात्रा के लिये बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये उड्डयन आधारभूत ढांचा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

