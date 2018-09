प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों मुसलमानों के एक पंथ दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। तब बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज की खूब तारीख की। इस समाज के व्यापार करने के कौशल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ‘दाऊदी बोहरा समाज ने अपनी ईमानदारी, नियम सम्मत कार्य और अनुशासन में रहते हुए व्यापार को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, इस मामले में आदर्श स्थापित किया है। यह समाज जहां-जहां बसा, उसने इन मूल्यों के आधार पर अपनी अलग पहचान बनाई।’ हालांकि पीएम के बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में जाने पर विपक्ष ने उनपर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया।

अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद माजिद मेनन ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि मोदी जी बोहरा समाज के पास गए कि शायद मुसलमानों को रिझा लिया जाए। लेकिन ना वो इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। धोबी के कुत्ते वाली बात हो जाती है। एनसीपी नेता ने आगे कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिस्थिति ऐसी है कि जहां वो कट्टर हिंदूवाद से हटते हैं वहां उनके गिरेबान पर हाथ पड़ जाता है। विश्व हिंदू संगठन (VHP) की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन (RSS) की तरफ से। अभी वो (पीएम मोदी) बोहरा समाज के पास गए ये सोचकर की शायद मुसलमानों को रिझा लिया जाएगा, लेकिन वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये धोबी के कुत्ते वाली बात हो जाती है। अब यह पीएम मोदी के ऊपर है कि वो कितना कहां झुकते हैं। उनकी परिस्थिति ऐसी ना हो जाए कि यहां भी ना रहें और वहां भी ना रहें। लगता है अब परिस्थिति उनकी ऐसी ही बन रही है।

यहां देखें वीडियो-

#WATCH NCP’s Majeed Menon makes a crude remark on PM Narendra Modi says, “Modi ji, Bohra samaj ke pass gaye iss vichaar se ki shayad musalmano ko rijhha liya jaayega, lekin na woh idhar ke rahenge na hi udhar ke, dhobi ke kutte wali baat ho jati hai.” pic.twitter.com/5lDrby0WWD

— ANI (@ANI) September 17, 2018