​मुंबई: बाइक से छू गई कार तो भड़का युवक, मेयर के ड्राइवर को हेलमेट से पीट दिया

मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर के ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। यहां एक बाइकसवार ने ड्राइवर को हेलमेट से बुरी तरह पीट दिया। मामले में मेयर के एक सहयोगी ने बताया, ‘अपने परिवार के साथ बाइक पर जा रहे शख्स ने कार ड्राइवर के साथ महज इसलिए मारपीट की क्योंकि कार उसकी बाइक से छू गई थी।’ उन्होंने आगे बताया कि खेरवाडी के कालानगर जंक्शन के समीप एक बाइक तेजी से सिग्नल तोड़ कर निकली। इस दौरान बाइकसवार का संतुलन बिगड़ गया और बाइक मेयर की कार से टकरा गई। इससे पहले की मेयर बीच में हस्तक्षेप करते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बाइकसवार ने ड्राइवर निचल पर हेलमेट से हमला कर दिया और वारदात स्थल से फरार हो गया। ड्राइवर के सिर में चोट आई है। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार घटना के वक्त सांताक्रूज स्थित अपने आवास पर लौट रहे मेयर ने बताया कि आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि यह छोटी सी घटना है। वह अपने परिवार के साथ बाइक पर जा रहा था। यह जरूरी है कि घटना में उन्हें चोट नहीं आई। इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे।

बता दें कि एक अन्य मामले में दिल्ली में हुई एक रेड रेज की घटना का बदला लेने के लिए दो लोगों ने विरोधी के घर जाकर उसकी एसयूवी कार में आग लगा दी। दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में तब हुई थी जब दो लोगों को धीमी कार चला रहे एक शख्स पर गुस्सा आ गया और इनमें बहस शुरू हो गई। दरअसल दोनों आरोपी अपनी शेवरले क्रूज कार से जा रहे थे।

इस दौरान टोयोटा फॉर्च्यूनर चालक से कार धीमी चलाने पर उनकी बहस हो गई। बाद में आरोपियों ने बदला लेने के लिए फॉर्च्यूनर चालक की कार को उसी के घर जाकर आग के हवाले कर दिया। यह कार को आग लगाने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

