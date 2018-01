मुंबई के उपनगर मरोल में एक आवासीय इमारत की ऊपरी मंजिल पर गुरुवार तड़के आग लगने से दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की आपदा प्रबंधन इकाई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मुंबई दमकल विभाग को तड़के 2:10 बजे फोन पर सूचना मिली कि अंधेरी पूर्व में मरोल की ममून मंजिल इमारत के चौथे माले पर आग लग गई है। हमारे दमकलकर्मी साजोसामान और एंबुलेंस के साथ 2:34 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दमकल र्किमयों ने सुबह 4:20 बजे तक सभी तरफ से आग पर काबू पा लिया। कुल नौ लोग घायल हुए जिन्हें पास ही के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया।’’ उन्होंने बताया कि पांच लोग झुलस गए हैं और उन्हें होली स्प्रिट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

मृतकों की पहचान सकीना ए.कापसी (14), मोहसीन ए. कापसी (10), तस्लीम ए. कापसी (42) और एक वरिष्ठ नागरिक, दाऊद अली कापसी (80) के रूप में की गई। ये सभी चार मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। वहीं, पड़ोसी कोठारी परिवार के कुछ सदस्य भी आग से झुलस गए, उनका इलाज चल रहा है। इनमें इब्राहिम कोठारी (57), साकिना कोठारी (53), हुसैन कोठारी (26) और हाफिजा कोठारी (21)शामिल हैं। इसमें से इब्राहिम को कूपर अस्पताल के इंटेसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। एक अन्य घायल महिला, जरा कटलरीवाला (42) को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

#WATCH: Visuals of fire that broke out at Maimoon building in #Mumbai's Marol in the late night hours and claimed four lives. Situation now under control pic.twitter.com/nLp0zL9rdU

— ANI (@ANI) January 4, 2018