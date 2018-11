मुंबई: बांद्रा में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची

मुंबई में बांद्रा के शास्त्री नगर स्लम इलाके में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हासदे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। समाचार एजंसी एएनआई के मुताबिक, आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। दमकल विभाग के कर्माचारियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है।

बता दें ऐसा ही एक और हादसा उत्तर प्रदेश में भी होने की खबर आ रही है। यूपी में भी मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में आग लग गई। मार्केट में स्थित एक पर्दे-गद्दे के गोदाम में गुरुवार देर रात आग लग गई। यहां पर भी आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गईं।

Mumbai: Fire that broke out at a slum in Bandra’s Shastri Nagar area has been doused. #Maharashtra pic.twitter.com/ujoNFJslpq

— ANI (@ANI) November 8, 2018