मुंबई में डॉक्टरों ने एक करिश्मा कर दिखाया है। यहां पर एक युवक के सिर में एक बेहद बड़ा ट्यूमर हो गया था। मुंबई के नायर अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया है यह ट्यूमर एक किलो 873 ग्राम का था। डॉक्टरों ने इस ट्यूमर को सिर से अलग करने में कामयाबी पाई है। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत अब अच्छी है, वह होश में है और वह डॉक्टरों के सवाल का जवाब भी दे रहा है। डॉक्टरों को कहना है कि ऐसे मामले बेहद कम आते हैं, अगर आ भी जाए तो इसमें कामयाब सर्जरी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा कर दिखाया है। डॉक्टरों का कहना है कि युवक के सिर में मौजूद ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि वह उसके सिर के बराबर दिखने लगा था। डॉक्टर दावा करते हैं कि यह अबतक के सबसे बड़े कामयाब मस्तिष्क ट्यूमर की सर्जरी है। डॉक्टरों को इस ब्रेन ट्यूमर को हटाने में 7 घंटे का लंबा वक्त लगा।

#Mumbai: Tumor weighing 1 kg 873 gms, on a patient’s head, removed by doctors at Nair Hospital in a 7 hour operation. Doctor says, ‘size of tumor was nearly that of his head, this is the largest tumor known to be removed successfully,’ also said that it was a very rare case. pic.twitter.com/H1YTaGEINY

— ANI (@ANI) February 23, 2018