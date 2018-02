पुलिस हिरासत में लिए गए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, ‘पकौड़ा प्रोटेस्ट’ में ले रहे थे भाग

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम को पुलिस हिरासत में लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार निरुपम गिरगांव चौपाटी में ‘पकौड़ा प्रोटेस्ट’ में भाग लेने के लिए राज्य सविवालय की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले मुंबई अध्यक्ष ने पिछले महीने चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर विरोध-प्रदर्शन में भाग लिया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चगेट पहुंचे निरुपम ने पेट्रोल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बेहद कम होने के बाद भी भारत में पेट्रोल के दाम आसामान छू रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मुंबई में पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि जनवरी माह के आखिर में लोगों को पेट्रोल 80.80 रुपए डीजल 68 प्रति लीटर की दर से खरीदना पड़ा था।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता ने भाजपा पर जनता को धोखा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में किए वादों से सरकार मुकर गई है। सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर रही है जो उसने पूर्व में जनता से किए। निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार से भी मांग की सीएम पेट्रोल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाएं।

Mumbai Congress President Sanjay Nirupam detained by police at Girgaum Chowpatty. He was heading towards the state secretariat for taking part in ‘Pakoda protest’.

