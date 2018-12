मुंबई के चेंबूर इलाके के तिलक नगर में स्थित सरगम सोसाइटी में लगी भयंकर आग में साच लोगों की मौत हो गई। हादसा तिलक नगर के गणेश गार्डन में स्थित सरगम सोसाइटी का है। सोसाइटी में एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसे लेवल तीन वाली आग घोषित कर दिया गया। सामाचार एजंसी एएनआई के मुताबिक, हादसे में कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि दमकल विभाग ने अब आग पर काबू पा लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या पांच से बढ़कर सात हो गई है। वहीं दो लोग घायल हुए जिनमें से एक फायरफाइटर भी है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है।

डेप्यूटी सीएफओ मुंबई, वी.एन. पनीग्रही ने बताया, “हमें गुरुवार शाम 7:46 बजे आग लगने की खबर मिली जिसके बाद हासदे की जगह पर 8 फायर इंजिन, 1 वॉटर टैंकर और कुछ ऐम्ब्यूलेंस भेजी गईं। आग को काबू में कर लिया गया है और कूलिंग ऑपरेशन जारी है।” मुंबई में इस महीने भीषण आग लगने की यह तीसरी बड़ी घटना है। 18 दिसंबर को मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और 170 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। वहीं पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के आलीशान ट्राइडेंट होटल में आग लग गयी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इसके अलावा मझगांव इलाके में स्थित एक होटल में भी आग लगने की खबर सामने आई थी।

#UPDATE Death toll rises to 7 in a fire that broke out in Sargam Society in Chembur, Mumbai yesterday night. Fire has been doused, cooling down operation underway. https://t.co/NIOruh7pNY

V N Panigrahi, Deputy CFO Mumbai on fire that broke out in Sargam Society in Chembur yesterday night: We received a call on 7:46pm. 8 fire engine,1 water tanker & several ambulances were rushed to the spot. The fire has been doused completely, cooling down operation underway.” pic.twitter.com/TnRGCkKLW4

— ANI (@ANI) December 27, 2018