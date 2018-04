40 साल पहले हुआ था लापता, मुंबई की सड़कों पर मिला मणिपुर राइफल्स का यह जवान

करीब 40 साल पहले एक युवक इंफाल से लापता हो गया था। अब 40 साल बाद मुंबई पुलिस की तत्परता से यह युवक एक बार फिर अपने परिवार वालों से मिल सकेगा। जी हां, यह कहानी है बरसों साल पहले अपने परिवार से बिछड़े मणिपुर राइफल्स के एक जवान की। खोमदरम गंभीर ने वर्ष 1978 में घर को सदस्यों को बिना बतलाए घर छोड़ दिया था। खोमदरम के छोटे भाई कुलाचंद्र ने बतलाया कि उनके भाई ने करीब सात साल तक मणिपुर राइफ्लस में नौकरी की। लेकिन शादी के दो महीने बाद उनके भाई ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया था।

खोमदरम ने क्यों घर छोड़ा? इसके बारे में परिवार वालों को भी कुछ मालूम नहीं है, हालांकि उनके छोटे भाई ने बतलाया कि वो उस दौरान कुछ मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे लेकिन उन्होने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बतलाया था। कुलाचंद्र के मुताबिक करीब एक साल के बाद उनके परिवार वालों को पता चला कि खोमदरम मिजोरम में हैं लेकिन इससे पहले कि परिवार वाले वहां पहुंचते खोमदरम मिजोरम से निकल गए। कई सालों तक परिवार वालों ने खोमदरम की तलाश की लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका।

कुलाचंद्रा ने बतलाया कि शनिवार (14 अप्रैल) की सुबह उनके पड़ोसी ने उन्हें यू-ट्यूब पर एक वीडियो दिखलाया। इस वीडियो में उनके भाई सड़कों पर भटकते नजर आ रहे थे। सालों बाद अपने भाई को देखकर कुलाचंद्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह जानकर सुकून भी मिला कि उनके भाई जिंदा हैं। वीडियो की पड़ताल करने के बाद यह पता चला कि यह वीडियो मुंबई का है। इस बात की सूचना मिलते ही परिवार वालों ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा और अपने भाई को घर वापस लाने के लिए मदद मांगी। मुंबई पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए खोमदरम को खोज निकाला। जल्द ही मुंबई पुलिस खोमदरम को उनके परिवार वालों के पास पहुंचा देगी।

इस यू-ट्यूब वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ता एंजेलिका ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर मुंबई पुलिस से गुजारिश करते हुए लिखा था कि पिछले 40 सालों से यह युवक अपने परिवार से दूर हैं कृप्या इन्हे तलाशने मे मदद करें। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आखिरकार कामयाबी हासिल की।

मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की अब ओर प्रशंसा भी हो रही है। एंजेलिका अरिबाम ने मुंबई पुलिस की सराहना करते हुए ट्वीट किया की ‘इस युवक को तत्परता से ढूंढने और उन्हें सही सलामत खोज निकालने के लिए धन्यवाद’।

Thanks @MumbaiPolice for locating the man and safeguarding him in your custody. His family will bring him back to Imphal after 40 years. Thanks everyone for your help.

I’m now deleting the original tweet. https://t.co/pEhDFHc7Jm

— Angellica Aribam (@AngellicAribam) April 15, 2018