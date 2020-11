देश में कोरना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र झेल रहा है। दिवाली से पहले उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों से दिवाली को सादगी से मनानी की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार ने SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करके लोगों से पटाखा और शोर मुक्त दिवाली मनाने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोविड पर नियंत्रण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया है।

महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से पटाखों और शोर से बचने को कहा है। राजस्थान और दिल्ली सरकार पहले ही पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुकी है।महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 17 लाख के आसपास है और अब तक 44 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अभी यहां 1.13 लाख केस ऐक्टिव भी हैं।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से अपील की और कहा कि त्योहारों और ठंड के मौसम में सभी लोग अपना और परिवार का खयाल रखें। उन्होंने कहा कि भीड़ से बचें और प्रदूषणमुक्त दिवाली मनाएं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव, ईद और दशहरा से पहले भी एसओपी जारी करके सादगी से त्योहार मनाने की अपील की थी।

Maharashtra Government issues Standard Operating Procedures (SOPs) on preventive measures to contain the spread of #COVID19 during Diwali celebrations; urges citizens to avoid bursting crackers to curb noise and air pollution. pic.twitter.com/jCYsQI40uX

— ANI (@ANI) November 6, 2020