महाराष्ट्र: कांग्रेस विधायक ने की किसानों की ‘पिटाई’, बचाव में कहा- उस वक्त हालात ऐसे थे कि ये कदम उठाना पड़ा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक कांग्रेस विधायक द्वारा कथित तौर पर तीन किसानों की अपने समर्थकों के साथ मिलकर “पिटायी और बदसलूकी” करने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। विधायक और उनके समर्थकों ने एक जमीन विवाद को लेकर किसानों को धमकी भी दी। हालांकि सिल्लोड के विधायक अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी ने इस मामले में हाथ होने से इनकार किया है। विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा कि विवादित जमीन दलितों की है और उनका इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि विधायक सत्तार ने “बदसलूकी” की बात मानी और कहा, “उस वक्त हालात ऐसे थे कि मुझे वो कदम उठाना पड़ा। ”

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार घटना 12 जून की है। घटना का वीडियो पीड़ित किसानों ने ही जारी किया है। एक किसान ने चैनल को बताया कि किसानों ने विधायक अब्दुल सत्तार, उनके बेटे समीर और दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने गए थे लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सरकार है। जून के पहले हफ्ते में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के 30 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी की घोषणा की थी।

पीड़ित किसानों शेख खलील शेख इब्राहिम, शेख मुख्तार शेख सत्तार और शेख रहीम शेख करीम ने आरोप लगाया है कि विधायक के समर्थकों ने आरोप लगाया कि किसान विधायक के खेतों में बुआई कर रहे थे। गुस्से में आग बबूला विधायक 25-30 लोगों के साथ आकर उनके संग बदसलूकी की और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।

विधायक अब्दुल सत्तार ने न्यूज 18 से कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की साजिश है। विधायक सत्तार के अनुसार शिकायत करने वाले किसानों ने अपनी जमीन दलितों को बेच दी थी लेकिन वो उन्हें इन पर कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। वो दलितों की पिटाई करने वाले थे लेकिन मैंने ऐसा होने से रोका। रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने जिले के पुलिस एसपी को इस मामले में ज्ञापन सौंपकर एफआईआर न किए जाने की शिकायत की है।

घटना का वीडियो-

Maha: Sillod Cong MLA Abdul Sattar Abdul Nabi, along with supporters, allegedly beat up farmers in his neighborhood over land dispute (12/6) pic.twitter.com/VfBIgW9PM6

Land belongs to Dalit brothers, don't have any connection with it. Situation at that time was such I had to take that step: Abdul Sattar. pic.twitter.com/aR8ngprCMT

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017