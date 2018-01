रोते हुए बोले जस्टिस लोया के बेटे अनुज- पिता की मौत को लेकर कोई संदेह नहीं

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस बीएच लोया की कथित संदिग्ध मौत पर उनके बेटे अनुज लोया ने कहा है कि उनके परिवार को किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में आंखों में आंसू लिये और भावुक अनुज लोया ने गैर सरकारी संगठनों और नेताओं से उनके पिता की मृत्यु को लेकर उनके परिवार को ‘परेशान करना’ बंद करने की अपील की। बी एच लोया के पुत्र अनुज लोया ने कहा, ‘पिता की मृत्यु को लेकर कोई संदेह नहीं है, पहले था, लेकिन यह दूर हो चुका है।’ पुणे के एक कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे अनुज लोया ने कहा कि जब 1 दिसंबर 2014 को उनके पिता की मौत हुई थी उस वक्त वे भावनात्मक रूप से टूट गये थे, इसलिए उन्हें कुछ शक था लेकिन अब उनका संदेह दूर हो चुका है , इसलिए इस मामले में जांच की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से उनका परिवार दुखी है कृपया उन्हें तकलीफ ना दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुज लोया के साथ मौजूद वकील अमीत नाईक ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘यह एक दुखद घटना है और हम इस मुद्दे के राजनीतिकरण की वजह से तकलीफ और परेशान नहीं झेलना चाहते हैं, इसे ऐसा ही रहने दें जैसा कि है, इसमें कोई विवाद नहीं है।’

Our family is pained with the chain of events in past few days. Please don’t harass us: Anuj Loya, Justice BH Loya’s son pic.twitter.com/0y3IrPZYtb

There is no controversy. No need of politicising the issue. This is a tragic event. We do not want to be victims of politicisation of the issue. Let it remain the way it is, non – controversial: Ameet Naik, Lawyer #JusticeLoya pic.twitter.com/p4lKH5XoYi

— ANI (@ANI) January 14, 2018