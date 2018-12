दक्षिण मुंबई के आलीशान ट्राइडेंट होटल में बुधवार देर रात आग लग गयी। एक दमकल अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आग होटल के बेसमेंट में लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीन ड्राइव स्थित ट्राइडेंट होटल में आग बुधवार रात लगभग 11 बजे लगी। होटल के एक कर्मचारी शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि होटल के पास मौजूद टैक्सी ड्राइवर्स ने आग लगने की सूचना दी थी।

प्रसाद ने बताया, “जब हम बाहर आए तक हमें आग लगने का पता लगा। हमने तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी।” दमकल विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। अधिकारी प्रकाश नालवड़े ने बताया, “आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जल गई हैं। हालांकि जांच करने पर ही और जानकारी सामने आएगी।”

प्रकाश नालवड़े ने यह भी बताया कि आग पर काबू पाया जा चुका है और अब कूलिंग प्रॉसेस भी हो चुकी है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मझगांव इलाके में भी स्थित एक होटल में आग लगने की खबर सामने आई है। यहां पर भी किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें दो दिन पहले ही मुंबई में ESIC के ही एक अस्पताल में आग लग गई थी जिसमें 8 लोग मारे गए थे जिनमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। आग के कारण 170 लोग घायल भी हो गए थे।

#BREAKING | Fire at Trident Hotel, Marine Drive, Mumbai. No injuries reported so far. Rescue operations underway pic.twitter.com/dibnbAhfBe

#Mumbai | Five fire tenders were pressed into service. The fire has now been doused pic.twitter.com/6wwHjFYNBE

— The Indian Express (@IndianExpress) December 19, 2018