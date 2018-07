Andheri Mumbai Bridge Collapse Accident News, Mumbai Andheri Station Bridge Collapse Accident News: मुंबई में भारी बारिश के चलते अंधेरी रेलवे स्टेशन पर बना एक बड़े ब्रिज का हिस्सा रेलवे ट्रेक पर गिर गया है। इससे रेलवे की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। न्यूज चैनलों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में दो लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इसके अलावा बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिज के नीचे कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं, जिन्हें बचाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने अभी तक एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मलबे में अन्य किसी शख्स के दबे होने की आशंका नहीं है। हादसा करीब सुबह सात बजे हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज वेस्ट अंधेरी और अंधेरी ईस्ट को आपस में जोड़ता था। रेलवे पुलिस फोर्स का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। घटना की वजह आसपास के इलाकों में जाम लगने की भी खबर मिली है।

न्यूज चैनलों की रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजह से लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। हालांकि वेस्टर्न रेलवे पूरी तरह ठप हो गई है। हादसे का असर सेंट्रल रेलवे पर भी पड़ा है। बता दें कि इससे पहले मुंबई में ही एलफिंस्टन ब्रिज पर भगदड़ मच गई थी। जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।

#SpotVisuals: Part of Gokhale Bridge connecting Andheri East to West has collapsed on tracks near Andheri Station. 4 vehicles of Mumbai Fire Brigade present at the spot. Traffic on Western Line held up. #Mumbai pic.twitter.com/9A4XqPMV1e

— ANI (@ANI) July 3, 2018