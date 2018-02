पति बहुत सताता है- महिला ने रोते हुए सुनाई आपबीती, फिल्मकार ने शेयर किया वीडियो

मुंबई की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर उसे प्रताड़ित करने और उसका शोषण करने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर फिल्मकार अशोक पंडित ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें महिला रोते-रोते अपबीती सुनाती हुई दिखाई दे रही है। खार की रहने वाली यह महिला इस वीडियो के जरिए मदद और न्याय की गुहार लगा रही है। इस वी़डियो में महिला ने दावा किया है कि वह अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करा चुकी है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। इस वीडियो के अनुसार, महिला ने दावा किया है कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध सम्बंध हैं।

महिला ने कहा “मेरा पति मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। वह मुझे कई सालों से प्रताड़ित कर रहा है। मैं इस रिश्ते में केवल अपने बच्चों की खातिर हूं ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके लेकिन यह व्यक्ति मेरी जिंदगी की जरूरतों को मुझे देने के लिए मना करता है।” इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला ने कहा “कृपया करके मेरी मदद करो क्योंकि यह व्यक्ति तब तक मुझे प्रताड़ित करेगा जब तक कि मैं अपनी जिंदगी खत्म न कर लूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खार की सड़क पर खुदकुशी कर लूंगी। कृपया करके मुझे न्याय दो।”

Cry of a women goes unheard with #KharPoliceStation. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice. Please do the needful immediately before something untoward happens. #BetibachaoBetiPadao. pic.twitter.com/9DK5Bn1nJz

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) February 4, 2018