भारत बंद, Bharat Bandh Today: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सोमवार (10 सितंबर) को भारत बंद का आयोजन किया था। इस बंद में शामिल होने का ऐलान राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी किया था। मनसे कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के दौरान मुंबई में जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया।

लाठी-डंडों से लैस मनसे कार्यकर्ता सुबह से ही बाइकों पर सवार होकर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करवाने के लिए निकले थे। मनसे कार्यकर्ताओं ने खुले हुए बैंक और एटीएम को भी निशाना बनाया। कई जगहों पर एटीएम के शीशे फोड़कर जबरन शटर गिरवा दिया गया। मनसे के कार्यकर्ताओं ने गार्ड और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी हाथापाई करके जबरन बैंक और एटीएम में ताले डलवा दिए। कार्यकर्ताओं ने भारतमाता जंक्शन नाका और परेल में जबरन दुकानें बंद करवाईं।

#BharatBandh: MNS workers in Mumbai forcefully shut down shops and establishments at Bharatmata Junction Naka, Parel pic.twitter.com/foAit9JGH7

— ANI (@ANI) September 10, 2018