महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कोशिश हुई है। यहां कुछ अराजक तत्वों ने रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर पेंट डालकर ‘औरंगाबाद’ नाम मिटा दिया और ‘संभाजीनगर’ लिख दिया। घटना बीते रविवार (30 जून, 2019) की है। पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वरम राज ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘उन्हें (आरोपियों) जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस और रेलवे प्रशासन कार्रवाई करेगा।’

बता दें कि सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें तीन लोग रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड पर लिखे नाम को मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीर में एक शख्स भगवा स्कार्फ पहना बोर्ड पर ‘संभाजीनगर’ लिखने के बाद वहां खड़े होकर पोज दे रहा है। दूसरी तस्वीर में तीन लोग बोर्ड पर पेंट डालने के बाद संभाजीनगर लिखा बड़ा सा स्टीकर चिपका रहे हैं। मामले में अभी ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

बता दें कि पिछले तीन-चार सालों में शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जाना खासा चर्चा में रहा है। इससे पहले साल 2018 में यूपी की योगी सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। इसके पीछे वजह बताई गई कि संघ विचार उपाध्याय 1968 में इसी रेलवे स्टेशन पर मृत अवस्था में पाए गए। झारखंड के गोमोह जंक्शन का नाम बदलकर भी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन किया जा चुका है।

यूपी के ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है। इसी तरह पिछले साल बाड़मेर में मियों का बाड़ा का नाम बदल महेश नगर कर दिया गया। 2017 में गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल पोर्ट कर दिया गया।

Maharashtra: A video showing a few men throwing paint on the railway board at Aurangabad railway station, removing the name Aurangabad and writing Sambhaji Nagar on it has emerged. Police say, “They will be arrested soon. Police and Railway Admn will take action.” (30.06.2019) pic.twitter.com/DZTXzH6p4M

— ANI (@ANI) July 1, 2019