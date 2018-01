महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर 40 छात्रों से भरी नाव समुद्र में डूबी, 4 का मिला शव

महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर दहानू के पास समुद्र में बच्चों से भरी एक नाव समुद्र में डूब गई है। हादसा समुद्र तट से 2 नौटिकल मिल (3.70 KM) दूर हुआ है। इस नाव में 40 बच्चे सवार थे। दुखद बात है कि इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है। जबकि 32 बच्चों को बचा लिया गया है। लेकिन 4 बच्चे अभी लापता हैं। ये बच्चे के एल पोंडा स्कूल के थे और पिकनिक मनाने आए थे। जहां हादसा हुआ है वह इलाका महाराष्ट्र के पालघर जिले में आता है। जिलाधीश प्रशांत नारनवारे ने बताया कि नौका 40 बच्चों को लेकर अरब सागर में थी, इसी दौरान जब नौका करीब करीब तट से साढ़े तीन किलोमीटर आगे आई तो उसमें दबाव महूसस हुआ, देखते ही देखते नाव समुद्र में डूब हो गई। हादसे के वक्त समुद्र में कुछ मछुआरे मौजूद थे, उन्होंने समुद्र तट पर मौजूद लोगों की इसकी सूचना दी। इसके बाद आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना में लापता बच्चों की तलाश अब भी जारी है। नौसेना के गोताखोर लापता बच्चों की तलाश कर रहे हैं।

#Maharashtra : Boat with 40 school children on board capsizes 2 nautical miles from the sea shore in Dahanu. Rescue operations underway. pic.twitter.com/d38CEm1nex

#Maharashtra: 4 dead, 25 rescued out of the 40 students who were on board boat that capsized 2 nautical miles from the sea shore in Dahanu. Rescue operations continue.

