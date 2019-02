मुंबई के ठाणे में एक रिहायशी इलाके के नजदीक कोरम मॉल में तेंदुआ घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह करीब 5.30 बजे यह तेंदुआ सीसीटीवी में पार्किंग एरिया के गेट के पास देखा गया। जिसके बाद सिक्योरिटी गॉर्डस ने फायर ब्रिगेड और ठाणे वन विभाग को इसकी सूचना दी। फिलहाल अभी तक तेंदुए को खोजा नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ अब कोरम मॉल से सत्कार होटल के पार्किंग की जगह पर पहुंच गया है।

बता दें कि समता नगर स्थित कोरम मॉल में मंगलवार की रात एक तेंदुआ घुसा था और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसके बाद सुबह जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो मॉल में तेंदुए को जाते देख लोग हैरान हो गए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने संजय गांधी नेशनल पार्क के अधिकारियो को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी तेंदुए की तलाश में जुटे हुए है। सीसीटीवी फूटेज के मुताबिक तेंदुआ कोरम मॉल और सत्कार होटल के पार्किंग एरिया में घूमता हुआ दिखाई दिया है। बता दें कि तेंदुआ देखे जाने की खबर से लोग काफी घबराए हुए है।

Another video of the leopard who has moved from a mall to a hotel in the vicinity. pic.twitter.com/WpljcSf4KF

— Dhaval Kulkarni (@dhavalkulkarni) February 20, 2019