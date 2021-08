शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण है। विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहें हैं। उन्होंने भाजपा से धैर्य रखने को कहा है। राज्य सभा सदस्य ने दावा किया- भाजपा यह जानबूझ कर रही है, क्योंकि उसे लोगों की तकलीफों से सरोकार नहीं है।

एक मीडिया संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में उद्धव ठाकरे को देश के शीर्ष पांच मुख्यमंत्री की सूची में स्थान मिलने से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा कि भाजपा ओपिनियन पोल को खारिज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस सूची में भाजपा के एक भी मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं हो सका।

उन्होंने पूछा कि क्यों इस सूची में एक भी भाजपा का मुख्यमंत्री शामिल नहीं है? राउत ने कहा कि अगर सर्वेक्षण के नतीजे उनके पक्ष में होते तो उनके पार्टी कार्यकर्ता ढोल बजाते और उत्सव मनाते। शिव सेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा- हम भी कुछ आतिशबाजी करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि आने वाले समय में ठाकरे देश के शीर्ष मुख्यमंत्री बनेंगे।

