VIDEO: अस्पताल में लगी आग, सीढ़ियों और खिड़कियों से निकाले गए मरीज

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल सोमवार (2 अप्रैल) को अचानक आग की चपेट में आ गया। बहरहाल, हॉस्पिटल पदाधिकारियों की मदद से तुरंत मरीजों को सीढ़ियों और खिड़िकयों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है, हालांकि कुछ मरीजों को धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हुई।

फायर डिपार्टमेंट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आग मानिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बेसमेंट में सोमवार सुबह करीब 11 बजे लगी। एक घंटे बाद ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। हॉस्पिटल से जुड़े जनरल फिजिशियन मकरंद कांजलकर ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया, “पहली मंजिल पर स्थित सभी मरीजों को तेजी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें कुछ मरीजों की हालत गंभीर थी, जिन्हें सीढ़ियों से बाहर निकाला लिया गया।”

कांजलकर ने आगे बताया कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी सुरक्षित है। गौरतलब है कि बेसमेंट में आग लगने के तुरंत बाद धुआं पहली मंजिल पर आ पहुंचा। आपातकालीन स्थिति का अंदाजा होते ही 20 एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के बाहर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इनमें मरीजों के परिजन भी शामिल थे।

देखें वीडियो-

After a fire broke out at a private hospital in Aurangabad, Maharashtra, patients were brought down via ladders and through the windows #ManikHospitalApathy pic.twitter.com/cVRp0s86aG

— TIMES NOW (@TimesNow) April 3, 2018