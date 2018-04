VIDEO: चलती ट्रेन में महिला को पीटता रहा शराबी, देखता रहा पुलिसवाला

मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं हैं। मारपीट की घटना होने पर आम यात्रियों की बात छोड़िए, पुलिसकर्मी भी मूकदर्शक बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो मुंबई लोकल ट्रेनों में लचर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। कुछ देर पहले मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे टीवी पत्रकार हमले के बाद घायल होने की तस्वीरें भी वायरल हुईं थीं।

यह वीडियो गुरुवार(पांच अप्रैल) की रात का बताया जाता है।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति शाहूजी टर्निमल के लिए जा रही लोकल ट्रेन में पति-पत्नी चढ़े। पति नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था। रात करीब 11 बजे दादर और कुर्ला स्टेशन के बीच अपनी पत्नी को पीटने लगा। बोगी के सभी यात्री तमाशा देखने लगे मगर कोई बचाने नहीं आया। वीडियो में दिख रहा है कि बोगी में एक पुलिसकर्मी भी

महिला की पिटाई को देख रहा है। मगर वह बचाने की कोई कोशिश नहीं करता।

#BREAKING Drunk man assaults woman, cops refuse to intervene, brute thrashes wife in Mumbai local, shocking assault caught on cam @Aruneel_S shares more details pic.twitter.com/6c0legJkGb

— TIMES NOW (@TimesNow) April 6, 2018