शनिवार को महाराष्ट्र में एक बस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य के रायगढ़ जिले में अंबेनाली घाट के समीप पहाड़ी रास्ते से गुजरने के दौरान एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में बस सवार 30 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 40 लोग इस बस में सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर रायगढ़ के एसपी और जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं। ये घटना उस समय हुई जब महीने के आखिरी शनिवार और रविवार लगातार दो दिन की छुट्टियों में पिकनिक मनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी महाबालेश्वर जा रहे थे। ये लोग करीब साढ़े 10 बजे महाबालेश्वर के लिए रवाना हुए थे। आंबेनली घाट पहुंचने के बाद बस पहाड़ी सड़क के पास अनियंत्रित होकर सैंकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई।

#UPDATE: 30 people died after a bus fell down a mountain road in Ambenali Ghat, in Raigad district. Rescue operation underway #Maharashtra pic.twitter.com/UP4yEQgDXM — ANI (@ANI) July 28, 2018

इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बस हादसे की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। मेरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके परिजन की इस घटना में जान चली गई।

Pained by the loss of lives due to a bus accident in Maharashtra’s Raigad district. My condolences to those who lost their loved ones: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) July 28, 2018



इस भीषण हादसे पर महारष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें महाबालेश्वर बस हादसे में लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। प्रशासन जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वरिष्ठ अधिकारी और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम मौके पर मौजूद हैं। मेरी संवेदना इस घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों के प्रति है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं।

Pained to know about the loss of lives in Mahabaleshwar bus accident.Administration taking all efforts to provide required assistance.

Senior officials&emergency management systems in place.

My thoughts are with families who lost loved ones&prayers for speedy recovery of injured. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 28, 2018

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुझे महाराष्ट्र के रायगढ़ की बस हादसे की खबर मिली, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हैं। मैं इस घटना से काफी दुखी हूं। मैं इस क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे तत्काल मौके पर पहुंच घायलों एवं मृतकों के परिजनों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं।

I’m sorry to hear about the terrible bus accident in Raigad, Maharashtra in which a large number of people have been killed and many others injured. I appeal to Congress party workers in the area to provide all possible assistance to the injured & families of those who have died. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 28, 2018



गौरतलब है कि इसी महीने इस तरह के दो हादसे हुए थे। बीते 19 जुलाई को उत्तरखंड के टिहरी में चंबा-उत्तरकाशी की बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक जुलाई को उत्तराखंड के कोटद्वारा में एक बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई थी।

