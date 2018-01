कांग्रेस के बागी पूनावाला ने शेयर किया जिम का वीडियो, लोगों ने पूछा- राहुल गांधी को चित करना है क्या

कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है। शहजाद पूनावाला द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वे जिम में वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने इसके कैप्शन में लिखा “रविवार वर्कआउट, बहुत आनंदमय होता है जब जिम खाली होता है, आपके पास वर्कआउट करने के लिए आपके सभी भार होते हैं और ट्रेनर को भी मौका मिल जाता है अपने हाथ पर समय देने के लिए। नो पैन, नो गैन।” पूनावाला की जिम वर्कआउट वाली इस वीडियो को देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं।

ट्विटर यूजर्स पूनावाला को तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को चित करने का इरादा है। एक यूजर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “राहुल गांधी को डब्लूडब्लूई में मात देनी है क्या पूनावाली जी।” एक ने लिखा “राहुल को डरा तो नहीं रहे हैं, या उन्हें कुश्ती लड़ने की चुनौती दे रहे हो, वो भी शायद ब्लैक बेल्ट हैं।” एक ने लिखा “मैं सोच रहा था कि अगर पप्पू यह भार उठाएगा तो उसका क्या होगा।” एक ने शहजाद का मजाक उड़ाते हुए लिखा “यही होता है सर जब कोई लड़की या पार्टी छोड़ देती है।”

#Sunday workout – so blissful when the gym is empty and you have all the weights to yourself and the trainer has way too much time on his handsNo pain, no gain.. pic.twitter.com/B4xE5CItdI

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) January 28, 2018