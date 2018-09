मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय निरूपम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम को अनपढ़ और गंवार कहा है। निरुपम ने बच्चों को मोदी जी पर बनी फिल्म को जबरन दिखाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा, “मोदी जी के ऊपर कोई फिल्म बनी है और उसे दिखाने की जबर्दस्ती की जा रही है। यह सरासर गलत है। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो बच्चे स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़-गंवार के बारे में जानकर उनको क्या मिलने वाला है क्योंकि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि आजतक हमारे देश के नागरिकों, बच्चों को पता ही नहां है कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है?”

यह पहला मौका नहीं है जब विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। गुजरात चुनावों के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कहा था। उस वक्त भी राजनीति काफी गरम हुई थी। यहां तक कि कांग्रेस को गुजरात चुनावों में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। पार्टी ने अय्यर के बयानों से खुद को किनारे कर लिया था और मणिशंकर अय्यर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उससे पहले भी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2014 में अय्यर ने मोदी को चायवाला कहा था।

'What will college and school students gain by knowing about an illiterate and unsophisticated person like Modi', says Sanjay Nirupam, President, Mumbai Regional Congress Committee pic.twitter.com/7BozINF10R

