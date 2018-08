मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी अबू सलेम की पैरोल की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। माफिया डॉन अबू सलेम शादी करने के लिए 45 दिन की पैरोल चाहता था। इससे पहले भी वह शादी के लिए पिछले साल टाडा कोर्ट और इसी साल तलोजा जेल प्राधिकरण से पैरोल के लिए आवेदन कर चुका है। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उसका आवेदन लगातार तीसरी बार खारिज किया गया है।

पैरोल की याचिका खारिज होने के बाद सलेम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तलोजा जेल प्राधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सलेम के वकील फरहाना शाह का तर्क था कि कोंकण के डिविजनल कमिश्नर और अपील प्राधिकारियों ने ‘बिना दिमाग लगाए’ परोल की याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन कोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए सलेम को पैरौल देने से इंकार कर दिया था।

