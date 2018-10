महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कई सरकारी अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव को लेकर जा रही बोट मुंबई के शिवाजी स्मारक के पास डूब गई। इस नाव में कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं। जिस जगह ये हादसा हुआ है वह नरीमन प्वाइंट से 2.6 किलोमीटर दूर है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डूबने वाली नाव महाराष्ट्र सरकार की है। कोस्टगार्ड का होवरक्राफ्ट मौके पर पहुंच गया है। इसके अलावा कोस्टगार्ड के हेलिकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं।

#Visuals: A passenger boat has capsized near Shivaji Smarak ( 2.6 km west of Mumbai’s Nariman point). Boat belongs to Maharashtra Government. Rescue operation underway. Most people rescued. pic.twitter.com/rajgTyFEYZ

— ANI (@ANI) October 24, 2018