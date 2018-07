मानसून आते ही मुंबई की महानगर पालिका के सामने ढेरों चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन्हीं में से एक चुनौती गलियों में पानी भरने के बाद निकलने वाले चूहों की है। ये चूहे हर साल मानसून के मौसम में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की संक्रामक बीमारी फैलाते हैं। चूहों से फैलने वाली इस बीमारी को आम भाषा में मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। बीएमसी ने चूहों से निपटने के लिए कमर कस ली है। बीएमसी ने योजना बनाई है कि वह रात में इन चूहों को मारने का मौका बेरोजगारों युवकों को देना चाहती है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बृह्न मुंबई नगरपालिका के पशु संक्रमण निरोध अधिकारी आर ए नरिनगरेकर ने बताया,”पिछले छह महीनों में बीएमसी ने 2,27,000 चूहों को मारा है। चूहों की बढ़ती तादाद और संक्रामक बीमारी फैलने के खतरे की आशंका से हम चितिंत है। हमने चूहों को मारने के लिए रात में चूहामार अभियान चलाने का फैसला किया है। हम चूहा मारने के काम के जरिए बेरोजगारों युवकों को रोजगार का मौका भी देना चाहते हैं। इस मानसून में पानी भरने के कारण लेप्टोस्पायरोसिस फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए हमें काम की गति को और तेज करने की जरूरत पड़ेगी।”

In last 6 months, BMC has killed 2,27000 rats, we added a new program, Night rat killing where we give chance to unemployed people to work. In monsoon leptospirosis spreads due waterlogging, to curb it we are speeding up the process: R.A Naringrekar, Insecticide Officer, BMC pic.twitter.com/rwsCRnhDEn

