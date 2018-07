मशहूर टेलीविजन कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। शनिवार की शाम को मुंबई के ओशिवारा इलाके में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कथित तौर पर उनकी तेज रफ्तार ​अनियंत्रित कार ने तीन कारों को पहले टक्कर मारी और उसके बाद डिवाइडर पर जाकर चढ़ गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीएमडब्ल्यू एक्स-5 कार को हादसे के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला खुद चला रहे थे। जब वह इस वाकये के बाद कार से बाहर निकले तो बेहद बदहवास थे। इस हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की पुष्टि करते हुए ओशिवारा थाने के पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को बताया,”हमारी टीम इस वक्त दुर्घटनास्थल पर है और मामले की जांच कर रही है। हम उस वक्त आधिकारिक बयान दे सकेंगे, जब हमारी टीम दुर्घटनास्थल से वापस लौट आएगी।”

लोखंडवाला ओशिवारा सिटीजन एसोसिएशन के सोशल मीडिया पेज पर ये खबर ब्रेक की गई थी। इस हादसे की खबर एसोसिएशन के ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित हुई। इंडियन एक्सप्रेस से घटनास्थल पर बात करते हुए एसोसिएशन के संस्थापक धवल शाह ने कहा,”ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। सिद्धार्थ मेगामॉल से गाड़ी चलाकर आ रहा था।

Mumbai: Television actor Siddharth Shukla hit three cars, then a divider with his BMW in Oshiwara area earlier today. Police registered a case of rash driving. More details awaited pic.twitter.com/tzN0oOWleW

— ANI (@ANI) July 21, 2018