नकल करते पकड़ा तो टीचर को बुरी तरह से पीटा, छत से लटक देने लगा आत्महत्या की धमकी

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है। परीक्षा के समय एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया तो पहले उसने टीचर की पिटाई कर दी और फिर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। यह मामला औरंगाबाद के काबरा समाज कार्य महाविद्यालय का है, जहां पर एम.पी.एड की परीक्षा चल रही थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस थाने के इंस्पेक्टर श्रीपद परोपकारी ने बताया कि परीक्षा निरीक्षक ने देखा कि परीक्षा के दौरान एक छात्र नकल कर रहा था। इसके बाद निरीक्षक ने उसे दो बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने निरीक्षक की एक न सुनी।

छात्र की इस हरकत को देखते हुए निरीक्षक ने उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद छात्र ने हंगामा शुरू कर दिया। सबसे पहले आरोपी छात्र ने निरीक्षक का कॉलर पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी क्लास रूम से भागकर परीक्षा केंद्र की तीसरी मंजिल पर पहुंचा और बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। आरोपी छात्र की इस हरकत से अन्य छात्रों को परीक्षा में परेशानी हुई, जिसके कारण प्रिंसिपल को पुलिस को फोन कर बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया और अपने साथ ले गए।

Aurangabad: A student allegedly caught for cheating during an exam threatened to commit suicide. Principal, Suresh Surana says, ‘such behaviour has created a fear amongst teachers. If incidents like these happen how will we function?’ Police case has been registered. #Maharashtra pic.twitter.com/mX03oWZdff

— ANI (@ANI) April 24, 2018