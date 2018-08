बुधवार (22 अगस्त) की सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के परेल इलाके की एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कम से कम चार लोगों के मरने की खबर है जबकि 16 अन्य बुरी तरह झुलस गए हैं। इस इमारत को क्रिस्टल टावर कहा जाता है। ये इमारत परेल के हिंद माता इलाके में स्थित है। मरने वालों में एक बुजुर्ग महिला और तीन अन्य पुरुष शामिल हैं। मृतक महिला की पहचान 62 साल की शुभदा शेल्के के तौर पर हुई है। जबकि अन्य लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। आग लगने का कारण भी अभी पता नहीं चल सका है।

#UPDATE: 2 persons died in the fire accident that broke out in Crystal Tower in Parel area earlier today. KEM Hospital Dean says,”Total 16 were brought to hospital, of which 2 were brought dead; 1 is a senior citizen lady & other is a male, condition of others stable.” #Mumbai pic.twitter.com/NQuaTMt3ht

— ANI (@ANI) August 22, 2018