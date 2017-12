महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की पत्नी अमृता फडनवीस को उनके एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया है। क्रिसमस थीम पर आधारित चैरिटी के लिए आयोजित किए गए एक प्रोग्राम को लेकर ट्विटर यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें काफी ट्रोल किया है। दरअसल, अमृता ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, ‘@927BIGFM के एंबेसडर के तौर पर बी-सांता कैंपेन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य इस क्रिसमस में गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। आप भी गरीबों के लिए अपने उपहार @927BIGFM में दे जाएं और इस उपकार में आनंद लीजिए। अपनी खुशियों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका लोगों के साथ चीजें शेयर करना होता है।’ उनके इस ट्वीट को लेकर लोगों ने उन पर निशाना साधते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सांता ही क्यों, ऐसे काम तो दिवाली पर भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी ने यह भी कहा है कि सीएम फडनवीस की पत्नी दिवाली और गणेश पूजा के वक्त कहां थीं।

launched-Be Santa-campaign, as Ambassador for @927BIGFM – to collect gifts from people -for poor children ,to bring smiles to their faces during this Christmas.Drop ur gifts at nearest @927BIGFM & Feel the joy -as best way to multiply your happiness is by sharing it with others pic.twitter.com/r5UTAi3nDY — AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 12, 2017

Why santa? Cudnt u do same thing during Diwali? — Masala Chaas (@masala_chaas) December 12, 2017

Where were you on Diwali Ganesh Puja or when Chennai & Mumbai were flooded "Santa" feeling are exclusive to "Christmas"? this is an abuse of your position and status — No Conversion (@noconversion) December 12, 2017

उनके इस ट्वीट को पत्रकार और स्तंभलेखिका शेफाली वैद्य ने आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘पति देवेंद्र फडनवीस क्रिसमस प्रेयर कर रहे हैं और पत्नी बी-सांता जैसे कार्यक्रमों को लॉन्च कर रही हैं। महाराष्ट्र में अब यह सब काफी आसान हो गया है।’ जिसके जवाब में अमृता ने ट्वीट कर कहा, ‘प्यार, मोहब्बत और सदभावना का कोई धर्म नहीं होता है। अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कीजिए और नकारात्मक एनर्जी से दूर रहिए।’

Husband @Dev_Fadnavis leading Christmas prayers, wife @fadnavis_amruta launching Be Santa campaign. Hallelujah! Praise be to the Lord! Harvesting souls in Maharashtra just became a lot easier! — Shefali Vaidya (@ShefVaidya) December 12, 2017

Love , sharing & empathy have no religion – let’s accept all positivity around us & stay away from negative thoughts & demotivating energies ! @ShefVaidya — AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 12, 2017

इसके अलावा एक अन्य ट्वीट कर अमृता ने कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने लिखा, ‘मैं बाकी लोगों की तरह ही हिंदू होने पर गर्व महसूस करती हूं। मैं अपने देश के हर त्योहार को सेलिब्रेट करती हूं और यह मेरी अपनी पसंद है…. हम देश की असली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं… और ऐसा करने से देश के प्रति हमारा प्यार, धर्म और इंसानियत के प्रति हमारी निष्ठा कम नहीं होती है।’

In my capacity as a Proud Hindu Citizen, I will always try to unite & bring in harmony wherever I can. But just wish to remind you that empathetic journalists & journalism should not ignite the fire of religious differences .Ican’t stop a serene action bcoz of some wrong deeds! — AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 12, 2017

