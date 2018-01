नामी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: सिलिंडर सहित युवक को एमआरआई मशीन ने खींचा, मौत

मुंबई में एक बहुत ही दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक नामी अस्पताल की लापरवाही के कारण 32 वर्षीय एक व्यक्ति की जान चली गई। यह मामला बीवायएल नायर चैरिटेबल अस्पताल का है। मृतक की पहचान राजेश मारू के रूप में हुई है। राजेश के परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है। यह घटना शनिवार शाम की है जब राजेश अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा था, जो कि एमआरआई स्कैन के लिए यहां आए थे। राजेश के परिजनों का कहना है कि एक वार्ड ब्वॉय ने राजेश को ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर एमआरआई रूम में जाने के लिए कहा।

राजेश के रिश्तेदार हरीश सोलंकी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा “हमने वार्ड ब्वॉय से कहा था कि एमआरआई रूम में कोई भी धातु की वस्तु ले जाना मना है तो उसने जवाब दिया कि ‘सब चलता है हमारा रोज का काम है।’ इतना ही नहीं उसने हमसे यह भी कहा कि मशीन बंद है। जब राजेश अंदर सिलिंडर लेकर गया तो न तो तकनीकी विभाग के लोगों ने कुछ कहा और न ही उसे डॉक्टर ने रोका। एक चश्मदीद ने बताया “राजेश जैसे ही एमआरआई रूम में पहुंचा तो मशीन चालू थी। मशीन में लगी चुंबक के कारण सिलिंडर एक्टिवेट हो गया और मशीन ने राजेश और सिलिंडर दोनों को ही अंदर खींच लिया। राजेश के हाथ सिलिंडर के साथ मशीन में फंस गए और ऑक्सिजन सिलिंडर लीक करने लगा।”

Nair Hospital death case: Family members of Rajesh Maru along with local people & BJP MLA MP Lodha protest inside dean’s cabin, demand immediate action against the culprit & compensation. Rajesh Maru died yesterday after being sucked into an MRI machine #Mumbai

