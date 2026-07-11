11 जुलाई, 2006 को शाम के मुंबई की खचाखच भरी वेस्टर्न रेलवे सबअर्बन ट्रेनों में एक के बाद एक 7 बम धमाके हुए। धमाकों के बीस साल बाद भी कई पीड़ित शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक नतीजों को झेल रहे हैं। धमाकों में 187 लोग मारे गए थे और 817 घायल हुए थे। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में एक स्पेशल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया।

कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के अपना केस साबित करने में फेल रहा। इन लोगों में से पांच को 2015 में मौत और सात को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। जब तक वे रिहा हुए, तब तक वे लगभग दो दशक जेल में बिता चुके थे। महाराष्ट्र सरकार ने तब से सुप्रीम कोर्ट में बरी किए जाने को चैलेंज किया है।

धमाकों का कौन जिम्मेदार?

कई पीड़ितों के लिए बरी किए जाने ने उन ज़ख्मों को फिर से हरा कर दिया जिन्हें भरने में उन्होंने सालों बिताए थे। उन्होंने पूछा कि कौन ज़िम्मेदार था? कई का कहना है कि परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ जीने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक बहुत कम सपोर्ट मिलता है। 40 साल के चिराग अरविंद चौहान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और मलाड में CA चौहान एंड कंपनी के फाउंडर हैं। उनकी ज़िंदगी दो अलग-अलग हिस्सों में बंट गई है।

अरविंद चौहान ने कहा, “20 साल हो गए हैं। मैंने 20 साल नॉर्मल ज़िंदगी जी है और 20 साल व्हीलचेयर पर, इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी को दो बराबर हिस्सों में जिया है।” 2006 में तब 20 साल के अरविंद चौहान फोर्ट एरिया की एक फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्टिकलशिप कर रहे थे। 11 जुलाई की शाम को वह घर लौट रहे थे जब धमाके ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। धमाके से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई जिससे छाती के नीचे उनके शरीर का लगभग 85% हिस्सा पैरालाइज हो गया।

फिजियोथेरेपी शुरू होने से पहले अरविंद लगभग ढाई महीने तक हॉस्पिटल में रहे। रिकवरी धीमी थी और उन्हें लंबे समय तक आराम से बैठने में लगभग दो साल लग गए। उन्होंने कहा, “शुरू में सीधा बैठने पर भी मुझे बेहोशी महसूस होती थी। धीरे-धीरे, मेरे शरीर ने एडजस्ट कर लिया। मैने जो खोया था, उस पर सोचने के बजाय, उन्होंने जान-बूझकर फिर से बनाना चुना। उस समय, सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना था कि मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने आगे देखना चुना।”

अरविंद अपनी मां, तीन बड़ी बहनों, दोस्तों और साथ काम करने वालों को अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने में मदद करने का क्रेडिट देते हैं। उनकी आर्टिकलशिप फर्म ने उन्हें पैसे से मदद की और एक लैपटॉप का इंतज़ाम किया ताकि वह घर से काम करना जारी रख सकें। बाद में उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की, एक फेल स्टार्ट-अप वेंचर के बाद 2012 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, LLB पूरी की, हाथ से चलने वाली कार चलाना सीखा और अब पूरे भारत में 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला चुके हैं।

महेंद्र विलास पिटाले को काफी संघर्ष के बाद मिली नौकरी

53 साल के महेंद्र विलास पिटाले वेस्टर्न रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। उन्होंने ब्लास्ट में अपना एक हाथ खो दिया था और अब वे नकली हाथ-पैर का इस्तेमाल करते हैं। मीरा रोड के रहने वाले विलास पिटाले पहले मूर्ति बनाने और पेंटिंग का काम करते थे। हाथ खोने से उनका वह करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह कहते हैं, “हर साल जब 11 जुलाई आता है, तो वे सारी यादें वापस आ जाती हैं। पिछले साल जब हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, तो हम सदमे में थे। हमने 19 साल तक इंतज़ार किया, यह सोचकर कि ज़िम्मेदार लोगों को आखिरकार सज़ा मिलेगी। इसके बजाय, सभी को छोड़ दिया गया। हमें अभी भी नहीं पता कि असली गुनहगार कभी पकड़े गए या नहीं। हमें न्याय नहीं मिला, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है।”

अब जब राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बचे हुए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केस कैसे आगे बढ़ता है। ब्लास्ट के बाद विलास पिटाले को एक पत्र मिला जिसमें उनसे दया के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2008 में अप्लाई किया था, लेकिन वेस्टर्न रेलवे ने उन्हें 2015 में अपॉइंट किया, जब पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दखल दिया और वह उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिले।

आज उनका सबसे बड़ा संघर्ष रिहैबिलिटेशन है। उन्होंने कहा, “एक अच्छे प्रोस्थेटिक हाथ की कीमत लगभग 10 लाख रुपये होती है। सरकार ने इसके लिए कभी फाइनेंशियल मदद नहीं दी।” हालांकि उन्हें ब्लास्ट के बाद मुआवजा और इंश्योरेंस मिला, लेकिन इसमें से किसी में भी प्रोस्थेटिक अंग शामिल नहीं थे, जिन्हें हर चार से पांच साल में बदलना पड़ता है। मैं अभी जो प्रोस्थेटिक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूं, वह एक कंपनी ने कुछ समय के लिए दिया था। यह असल में लोन पर है और इसे वापस लिया जा सकता है।”

प्रोस्थेटिक हाथों में होता है काफी खर्च

दो दशकों में विलास पिटाले ने आठ प्रोस्थेटिक हाथों का इस्तेमाल किया है, जिसमें बेसिक आर्टिफिशियल अंग शामिल हैं जिनकी कीमत लगभग 3,600 रुपये है, फिर मैकेनिकल हाथ जिनकी कीमत 40,000-50,000 रुपये है और फिर एडवांस्ड प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया जो फाइनेंशियली उनकी पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने पूछा, “मैं हर बार नए प्रोस्थेटिक की ज़रूरत के लिए NGOs या ट्रस्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जिन लोगों के अंग कट गए हैं, उन्हें एक बार की मदद की नहीं, बल्कि लंबे समय तक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हर चार या पांच साल में, हमें ये अंग बदलने पड़ते हैं। इसमें लाखों रुपये खर्च होते हैं। सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए क्या किया है?” महेंद्र विलास ने कहा कि न्याय की तलाश के साथ-साथ, सरकार को बचे हुए लोगों के जीवन भर के पुनर्वास की ज़रूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए।

बिंदिया राणे की बदली जिंदगी

कांदिवली की 46 साल की बिंदिया राणे के लिए बरसी अब सिर्फ़ उनके पिता के बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी याद को सहेजने के बारे में है। उनके पिता बालम राणे धमाकों में बच गए थे और 2022 तक ज़िंदा रहे। बाद में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उन्होंने याद करते हुए कहा, “जब धमाके हुए तो मेरे पिता 47 साल के थे। वह काम से घर लौट रहे थे। मैं लगभग 26 साल की थी और मैंने अभी-अभी काम करना शुरू किया था।”

धमाके से बिंदिया के पिता के कान के पर्दे बुरी तरह डैमेज हो गए, जिससे उन्हें हमेशा के लिए सुनने की शक्ति चली गई। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी हियरिंग एड्स पहने। उनके दाहिने हाथ में भी चोट लगी थी, जिससे वे चीज़ें नहीं उठा पाते थे।

‘हम अब ट्रेन से सफर नहीं करते’

उन्होंने कहा, “जब धमाका हुआ, तो मेरे पिता बेहोश हो गए। बाद में होश आने तक उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें बस इतना याद था कि वे जाग गए थे और लाशों के ऊपर से चल रहे थे। बाद में डॉक्टरों को पता चला कि धमाके के दौरान उन्हें हार्ट अटैक भी आया था क्योंकि शुरू में वे गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहे थे, इसलिए परिवार ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ बेसिक इलाज मिला। बाद में हुई दिक्कतों का इलाज अपने खर्चे पर प्राइवेट में करवाना पड़ा। वे कुछ समय तक काम नहीं कर सके। क्योंकि वे परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे, इसलिए इससे पैसे की बहुत दिक्कतें हुईं। हालांकि वे आखिरकार काम पर लौट आए, लेकिन उन्होंने एक लोकल नौकरी कर ली क्योंकि वे अब ट्रेन से आना-जाना नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि उस घटना के बाद उन्होंने कभी अकेले ट्रेन से सफ़र किया हो। अगर उन्हें कहीं जाना होता, तो वे या तो हममें से किसी के साथ जाते या सड़क के रास्ते। डर ने उन्हें कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अब हममें से कोई भी ट्रेन से सफ़र नहीं करता।”

बिंदिया ने कहा, “धमाकों के ठीक बाद, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह कहां हैं। हम उन तक पहुंच नहीं पाए या उन्हें ढूंढ़ नहीं पाए। अनिश्चितता का वह समय डरावना था। आज भी जब कोई धमाकों के बारे में बात करता है, तो यह एक बुरे सपने जैसा लगता है क्योंकि वे सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं।”

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2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर