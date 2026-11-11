महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को संविधान से मान्यता मिली हुई है और इसे लागू करना हर राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

फड़नवीस ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित दिवाली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘समान नागरिक संहिता के मसौदे पर काम चल रहा है। हम इसे जल्द ही लागू करेंगे।’

भारतीय जनता पार्टी के समान नागरिक संहिता लाने के फैसले का विरोध करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है।

फड़नवीस ने कहा, ‘डॉ. आंबेडकर के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं। इन्हीं सिद्धांतों में एक बात यह भी कही गई है कि हर राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। यह बात किसने लिखी है? भारत के संविधान ने। इसलिए इसे लागू करना संवैधानिक जिम्मेदारी है।’

हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तरह सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों के बीच सहमति बनाना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ECI), सुप्रीम कोर्ट, संसद और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) समेत देश की हर संवैधानिक संस्था की छवि खराब करने का अभियान चलाया है।

फड़नवीस ने कहा, ‘वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने का बहाना बना रहे हैं। इसलिए भाजपा को सड़कों पर उतरकर विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब देना पड़ा। कांग्रेस देश में अति वामपंथी शासन व्यवस्था लाना चाहती है, लेकिन देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।’

NCP और शरद पवार की पार्टी के विलय पर क्या बोले फड़नवीस?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के बीच विलय की अटकलों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, ‘इस बारे में सिर्फ शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बता सकते हैं। अगर विलय को लेकर कोई फैसला हुआ होता तो हमें इसकी जानकारी दी गई होती। हमारी जानकारी के बिना दोनों दलों का विलय नहीं हो सकता। अभी तक दोनों में से किसी ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया है।’

मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि NCP की ओर से वित्त मंत्रालय दिए जाने की मांग पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमें इससे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है।’

फड़नवीस का यह बयान पिछले सप्ताह हुई कुछ घटनाओं के बाद आया है। दरअसल, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने अस्पताल जाकर शरद पवार से मुलाकात की थी। उस समय शरद पवार की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा NCP नेता पार्थ पवार भी शरद पवार के आवास पर तीन बार पहुंचे थे। वहीं, महाराष्ट्र NCP के नेता सुनील तटकरे ने भी संकेत दिया था कि दिवंगत अजित पवार दोनों दलों का विलय चाहते थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दिवंगत अजित पवार और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की काम करने की शैली की तुलना करने से भी परहेज किया।

अजित पवार और सुनेत्रा पवार की कार्यशैली पर क्या कहा?

उन्होंने कहा, ‘दोनों की तुलना करना ठीक नहीं होगा। अजित दादा को राजनीति और प्रशासन का कई दशकों का अनुभव था। वहीं, सुनेत्रा ताई ने हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है। वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ रही हैं और उनके अनुसार खुद को ढाल रही हैं।’