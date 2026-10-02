महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में समृद्धि हाईवे पर गुरुवार को एक ट्रक और टेम्पो पिकअप के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और 19 दूसरे घायल हो गए। यह हादसा धामनगांव रेलवे स्टेशन के पास हुआ। टेम्पो पिकअप में श्रद्धालु सवार थे जो राज्य के बुलढाणा ज़िले में मौजूद मशहूर तीर्थस्थल शेगांव से दुर्गा प्रतिमा लेकर वर्धा जा रहे थे, तभी यह ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने 19 लोगों को बचाया और उन्हें स्थानीय ग्रामीण अस्पताल भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां के लोगों और कुछ पत्रकारों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। घटना के बाद रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

पुलिस कर रही मामले की जांच

टकराव के पीछे की असली वजह अभी पता नहीं चली है। हालांकि पुलिस ने हादसे का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस बीच, सीनियर पुलिस अधिकारी निकेतन कदम ने बताया कि घायल लोगों में से चार/पांच लोगों की हालत गंभीर है, जबकि बाकी खतरे से बाहर हैं। हालांकि उन सभी का अभी इलाज चल रहा है। निकेतन कदम, धामनगांव नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना रोठे के साथ अस्पताल भी पहुंचे और इलाज करा रहे लोगों की हालत का जायजा लिया।

चलती बस में लगी थी आग

कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया था। यात्रियों से भरी एक स्लीपर AC बस में अचानक आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बस में करीब 35 यात्री सवार थे और यह नोएडा से महोबा जा रही थी। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास हुआ। जेवर पुलिस के मुताबिक देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई।

मृतकों में एक महिला और आठ पुरुष शामिल थे। बस दिल्ली से जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लग गई। हादसे में बचने वाले यात्रियों ने बस के अंदर के भयावह मंजर के बारे में बताया।

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