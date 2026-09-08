महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले एक छात्र ने 12वीं की परीक्षा में विज्ञान में 95.7 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। वह जिस कॉलेज में चाहता था, वहां उसे एडमिशन नहीं मिला। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली।
छात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी), शिबपुर से बीएस-एमएस ड्युअल डिग्री की पढ़ाई करना चाहता था लेकिन प्रवेश परीक्षा में 10,474वीं रैंक आने के कारण उसे एडमिशन नहीं मिल सका। इससे वह बहुत परेशान था।
WhatsApp ग्रुप पर भेजा मैसेज
पुलिस के अनुसार, छात्र अपने परिवार के साथ घोड़बंदर रोड स्थित हीरानंदानी एस्टेट में रहता था। पुलिस के मुताबिक, छात्र चार सितंबर की शाम करीब 7.30 बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह साइकिलिंग के लिए जा रहा है। रात करीब 8.15 बजे, उसने अपने परिवार के WhatsApp ग्रुप पर एक मैसेज भेजकर आत्महत्या करने की बात कही।
मैसेज देखने और उसका फोन बंद मिलने पर, परिवार ने तुरंत कासरवडावली पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिवार के सदस्य इलाके में उसकी तलाश में निकले। पुलिस ने बताया कि इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, छात्र ने 22वीं मंजिल के रिफ्यूज एरिया से कूदकर जान दे दी।
छात्र उन्हें अपने अपार्टमेंट के पास फुटपाथ पर गंभीर रूप से घायल हालत में मिला। पुलिस ने बताया कि छात्र को ठाणे के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने कहा कि परिवार को किसी साजिश का शक नहीं है और उन्होंने घटना के लिए पढ़ाई से जुड़ी परेशानी को जिम्मेदार बताया है।
यह भी पढ़ें- छठी मंजिल से छलांग, IIT दिल्ली के छात्र की कैंपस में मौत
IIT दिल्ली में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुमार की मौत के बाद संस्थान परिसर में लगातार दो दिनों तक छात्रों ने प्रदर्शन किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।